Lee's Summit Tribune

Home
CATEGORIES
Welcome
News
Community
Health
Downtown Lee's Summit
R-7 School News
Greenwood,MO
Lake Lotawana, MO
Women in Business
Contact Us
Obituaries
Opinion
Sports
Mavericks
Scouting News
VFW News
Lee's Summit City Updates
Council Minutes
Charter Review 2016-17
Police Blotter
Election-Legals
Classifieds

Welcome to the new home of Lee's Summit Tribune. We are dedicated to providing you the most current and accurate news and events in Lee's Summit
Home » News » Greenwood,MO » CITY OF GREENWOOD BOARD OF ALDERMEN REGULAR...

CITY OF GREENWOOD BOARD OF ALDERMEN REGULAR MEETING TUESDAY, AUGUST 22, 2017 – 7:00 P.M.

CITY OF GREENWOOD BOARD OF ALDERMEN REGULAR MEETING TUESDAY, AUGUST 22, 2017 – 7:00 P.M.

August 18, 2017

CITY OF GREENWOOD BOARD OF ALDERMEN REGULAR MEETING 
TUESDAY, AUGUST 22, 2017 – 7:00 P.M. 
CITY HALL 709 W. MAIN STREET, GREENWOOD, MO

AGENDA
I. CALL TO ORDER 

II. PLEDGE OF ALLEGIANCE

III. ROLL CALL

IV. APPROVAL OF AGENDA

V. MOTIONS

A. Motion approving Bi-monthly payables.  

B. Motion approving the minutes of the July 25, 2017 Board of Aldermen meeting and the August 10, 2017 Special Board of Aldermen meeting.

VI. RESOLUTIONS

A. Motion approving Resolution R2017-46:
A RESOLUTION ADOPTING THE PLEDGE OF PRINCIPLED DECISION MAKING FOR ELECTED OFFICIALS OF THE CITY OF GREENWOOD, MISSOURI.

B. Motion approving Resolution R2017-47:
A RESOLUTION APPOINTING BRYANT CRAMER TO THE PLANNING COMMISSION.

C. Motion approving Resolution R2017-48:
A RESOLUTION APPOINTING AARON COCKRUM TO THE PLANNING COMMISSION.

D. Motion approving Resolution R2017-49:
A RESOLUTION DECLARING CERTAIN CITY EQUIPMENT TO BE SURPLUS AND AUTHORZING THE DISPOSAL THEREOF.

E. Motion approving Resolution R2017-50:
A RESOLUTION APPROVING PARK AND RECREATION EXPENSES.

F. Motion approving Resolution R2017-51:
A RESOLUTION AUTHORIZING THE MAYOR TO ENTER INTO AGREEMENT WITH K.C. BOBCAT IN A FIVE (5) YEAR MUNICIPAL LEASE WITH PURCHASE OPTION FOR A COMPACT TRACK LOADER AND COMPACT EXCAVATOR.

VII. ORDINANCES

A. Motion approving first and second reading of Bill No. 2017-14:
AN ORDINANCE TO RE-ADOPT SECTION 115.030 OF THE CITY CODE OF THE CITY OF GREENWOOD, MISSOURI RELATING TO PERSONAL FINANCIAL DISCLOSURE REPORTS.

B. Motion approving first and second reading of Bill No. 2017-15:
AN ORDINANCE APPOINTING SPECIAL LEGAL COUNSEL.

VIII. DEPARTMENT REPORTS

A. PARK BOARD

B. PUBLIC WORKS

C. POLICE DEPARTMENT

D. ADMINISTRATION

IX. PUBLIC COMMENTS

X. MAYOR AND ALDERMEN COMMENTS

XI. MOTION TO ENTER CLOSED SESSION PURSUANT TO MISSOURI STATUTES 610.021.1, 610.021.2, 610.021.3, 610.021.11, 610.021.12 AND 610.021.13, AND THAT THE RECORD BE CLOSED.

XII. ADJOURNMENT



Bookmark and Share

Leave a reply

*Your name:
*Your email: (email won't be published)
Your website: (optional)
*Comment:
*CAPTCHA: CAPTCHA

Other Recent Articles from the Greenwood,MO Category:
SEARCH

PAST WEEK'S TOP 5
Page Views: 1,824
Early-stage Startup Adding Dozens Of New Jobs To Lee's Summit
Page Views: 1,092
Lee’s Summit R-7 to cancel school on Monday, Aug. 21, due to solar eclipse
Page Views: 991
Lee’s Summit School District Sweeps Regionals
Page Views: 797
Solar Eclipse Eye Safety
Page Views: 774
Structure Fire, 261 NE Bayview Drive, Lee's Summit
CITY LINKS
City of Lee's Summit
LS R7
LS Economic Dev Council
LS Tourism
LS Chamber
LS Parks & Rec

SCHOOL LINKS
LSCCS
RANDOM PICK
MIAA Football A Big Hit Again In 2016
MIAA Football A Big Hit Again In 2016
Home  | 
Copyright © 2009 Lee's Summit Tribune
Developed by Gaxio